СК после пожара на НПЗ в Ухте возбудил уголовное дело

После пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте в Республике Коми возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета в воскресенье, 2 июня.

Следователи на месте пожара на НПЗ в Ухте в Коми. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Коми

"По факту возгорания ёмкости на нефтеперерабатывающем предприятии Ухты возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух [или более] лиц", — отметили в ведомстве.