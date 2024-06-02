СК после пожара на НПЗ в Ухте возбудил уголовное дело
Следователи на месте пожара на НПЗ в Ухте в Коми. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Коми
После пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте в Республике Коми возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета в воскресенье, 2 июня.
Следователи на месте пожара на НПЗ в Ухте в Коми. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Коми
"По факту возгорания ёмкости на нефтеперерабатывающем предприятии Ухты возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух [или более] лиц", — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что пожар произошёл "при проведении плановых технических работ подрядной организацией". По данным ведомства, в результате случившегося есть погибшие и пострадавшие.
Напомним, по данным Life.ru, погибли два работника подрядной организации завода. Также известно о трёх пострадавших.