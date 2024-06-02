Губернатор Коми Уйба: Пожар на НПЗ не связан с атакой беспилотника

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Коми не связан с атакой беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Уйба. По его словам, предположительно, ЧП произошло из-за нарушения правил техники безопасности.

Как ранее сообщал Life.ru, на НПЗ в Коми произошёл пожар. Была информация, что в результате случившегося погибли два работника подрядной организации завода, один человек пострадал — его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. При этом в МЧС о погибших ещё не сообщали. По данным ведомства, при пожаре пострадало три человека.



