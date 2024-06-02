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Регион
2 июня, 11:56

Губернатор Коми Уйба: Пожар на НПЗ не связан с атакой беспилотника

Пожар на НПЗ в Коми. Обложка © Telegram / VladimirUyba

Пожар на НПЗ в Коми. Обложка © Telegram / VladimirUyba

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Коми не связан с атакой беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Уйба. По его словам, предположительно, ЧП произошло из-за нарушения правил техники безопасности.

"Хочу сразу успокоить жителей Ухты и Коми — пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности. Ситуацию держу на контроле", — написал Уйба в телеграм-канале.

Как ранее сообщал Life.ru, на НПЗ в Коми произошёл пожар. Была информация, что в результате случившегося погибли два работника подрядной организации завода, один человек пострадал — его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. При этом в МЧС о погибших ещё не сообщали. По данным ведомства, при пожаре пострадало три человека.


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Наталья Исакова
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