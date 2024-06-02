"Сейчас все сгорим тут": Мощный пожар охватил лодочную станцию в Подмосковье

Крупный пожар произошёл в подмосковной Дубне. Прямо сейчас там горит лодочная станция, построенная на берегу Иваньковского водохранилища. Как сообщает SHOT, информации о пострадавших пока нет.

Кадры с места пожара на лодочной станции в Подмосковье. Видео © Telegram / ЧП Дубна

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Площадь пожара также пока неизвестна. На снятых очевидцами кадрах видно, что практически весь лодочный комплекс охвачен огнём. Причины возгорания уточняются.

"Выходите оттуда, сейчас все сгорим тут", — комментирует за кадром один из авторов ролика.