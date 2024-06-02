В МЧС уточнили данные о пострадавших при пожаре на НПЗ в Коми
МЧС: Три человека пострадали при пожаре на НПЗ в Коми
Три человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Коми. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Кадры с места пожара на НПЗ в Коми. Видео © Telegram / МЧС Республики Коми
Как рассказали в ведомстве, в пожарно-спасательную службу Ухты поступило сообщение о возгорании в резервуарном парке НПЗ в четырёх километрах от города. Прибывшие на место сотрудники МЧС незамедлительно приступили к ликвидации пожара.
"При проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего пострадали три сотрудника", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Life.ru, на НПЗ в Коми произошёл пожар. Ранее была информация, что в результате случившегося погибли два работника подрядной организации завода, один человек пострадал — его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. При этом в МЧС о погибших ещё не сообщали.
Кадр из видео Telegram / МЧС Республики Коми