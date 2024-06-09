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9 июня, 14:02

В Уфе произошёл пожар из-за вспыхнувшего кондиционера, погибли два человека

Из-за кондиционера погибли два человека в Башкортостане. Обложка © Telegram / МЧС России

Из-за кондиционера погибли два человека в Башкортостане. Обложка © Telegram / МЧС России

Двухэтажный многоквартирный дом в Уфе загорелся из-за неисправности кондиционера. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС России.

Из-за кондиционера погибли два человека в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС России

Из-за кондиционера погибли два человека в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС России

Из-за кондиционера погибли два человека в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС России

Из-за кондиционера погибли два человека в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС России

Как рассказали в ведомстве, после возгорания пламя быстро охватило крышу здания. В одной из квартир находилась семья из трёх человек. Пока родители спали, 17-летняя дочь, заметив задымление, бросилась за помощью к соседям. В итоге взрослые погибли в результате отравления дымом.

"Огонь на 25 квадратных метрах потушили 18 специалистов и пять единиц техники", — рассказали в ведомстве.

В Приморье при пожаре в жилом доме спасены 24 человека, среди них девять детей
В Приморье при пожаре в жилом доме спасены 24 человека, среди них девять детей

Ранее Life.ru сообщал, что один человек пострадал при пожаре в сауне Хабаровска. Людям пришлось выбивать окна самостоятельно, ведь персонал заведения даже и не пытался им помочь. Остальные гости бани звали на помощь из окон. Сотрудники спецслужб спасли из горящего здания 32 человека, в их числе семь детей.

Александра Мышляева
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