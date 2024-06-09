В Уфе произошёл пожар из-за вспыхнувшего кондиционера, погибли два человека

Двухэтажный многоквартирный дом в Уфе загорелся из-за неисправности кондиционера. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС России.

Из-за кондиционера погибли два человека в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС России

Из-за кондиционера погибли два человека в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС России

Как рассказали в ведомстве, после возгорания пламя быстро охватило крышу здания. В одной из квартир находилась семья из трёх человек. Пока родители спали, 17-летняя дочь, заметив задымление, бросилась за помощью к соседям. В итоге взрослые погибли в результате отравления дымом.

"Огонь на 25 квадратных метрах потушили 18 специалистов и пять единиц техники", — рассказали в ведомстве.