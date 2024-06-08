В Приморье при пожаре в жилом доме спасены 24 человека, среди них девять детей
В четырёхэтажном жилом доме в приморском городе Артёме произошёл пожар утром 8 июня. На место прибыли спасатели и вывели 24 человека, среди которых было девять детей. Об этом сообщает в своём телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.
Спасение детей из пожара в Приморье. Видео © Telegram / МЧС Приморского края
"Огнеборцы 19-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасательных устройств и лестниц вывели из отрезанных дымом квартир 24 человека, в том числе девять детей", — говорится в сообщении.
Изнутри полностью выгорела одна из нежилых квартир. Пострадавших и погибших среди жильцов нет. Причины возгорания выясняются.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Магадане горящий рубероид на крыше жилого дома вызвал взрыв газа. Предварительно, пожар произошёл в результате проведения строительных работ.
Telegram / МЧС Приморского края