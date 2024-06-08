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Регион
8 июня, 07:43

В Приморье при пожаре в жилом доме спасены 24 человека, среди них девять детей

В четырёхэтажном жилом доме в приморском городе Артёме произошёл пожар утром 8 июня. На место прибыли спасатели и вывели 24 человека, среди которых было девять детей. Об этом сообщает в своём телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Спасение детей из пожара в Приморье. Видео © Telegram / МЧС Приморского края

"Огнеборцы 19-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасательных устройств и лестниц вывели из отрезанных дымом квартир 24 человека, в том числе девять детей", — говорится в сообщении.

Изнутри полностью выгорела одна из нежилых квартир. Пострадавших и погибших среди жильцов нет. Причины возгорания выясняются.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Магадане горящий рубероид на крыше жилого дома вызвал взрыв газа. Предварительно, пожар произошёл в результате проведения строительных работ.

Обложка ©

Telegram / МЧС Приморского края

Николай Рюмин
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