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7 июня, 05:53

Горящий рубероид спровоцировал взрыв газа на крыше дома в Магадане, пострадавших нет

В Магадане потушили крупный пожар на крыше многоквартирного дома

В Магадане потушили крупный пожар на крыше многоквартирного дома. Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ, произошло возгорание рубероида. Огонь успел распространиться на почти сто квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожар на крыше многоквартирного дома в Магадане. Видео © VK / "Лента новостей Магадана" / МЧС Магаданской области

"Предварительно, пожар произошёл в результате проведения строительных работ", — говорится в сообщении.

По данным SHOT, разгоревшийся огонь спровоцировал взрыв баллона с газом. На видео — момент мощного хлопка.

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Ранее на Камчатке загорелось здание рыбоперерабатывающего предприятия. Сотрудники пытались справиться с огнём собственными силами, но у них ничего не вышло. Пожар попал на видео.

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Telegram / МЧС Магаданской области

Матвей Константинов
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