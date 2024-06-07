Горящий рубероид спровоцировал взрыв газа на крыше дома в Магадане, пострадавших нет
В Магадане потушили крупный пожар на крыше многоквартирного дома
В Магадане потушили крупный пожар на крыше многоквартирного дома. Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ, произошло возгорание рубероида. Огонь успел распространиться на почти сто квадратных метров. Пострадавших нет.
Пожар на крыше многоквартирного дома в Магадане. Видео © VK / "Лента новостей Магадана" / МЧС Магаданской области
"Предварительно, пожар произошёл в результате проведения строительных работ", — говорится в сообщении.
По данным SHOT, разгоревшийся огонь спровоцировал взрыв баллона с газом. На видео — момент мощного хлопка.
Ранее на Камчатке загорелось здание рыбоперерабатывающего предприятия. Сотрудники пытались справиться с огнём собственными силами, но у них ничего не вышло. Пожар попал на видео.
Telegram / МЧС Магаданской области