Загоревшаяся музыкальная колонка унесла жизнь жительницы Ивановской области
В Комсомольске женщина погибла при пожаре, вызванном музыкальной колонкой
Сгоревший дом в Комсомольске. Обложка © Telegram / МЧС России
Жительница города Комсомольска Ивановской области погибла при пожаре, причиной которого стала музыкальная колонка. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, её возвращавшийся домой супруг увидел огонь и попытался залезть внутрь через окно, но обрезал руки.
Пожар охватил территорию в 91 квадратный метр. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. После случившегося в МЧС напомнили, как следует обращаться с электрическими приборами.
Пожар в Ивановской области, вспыхнувший из-за колонки. Видео © Telegram / МЧС России
"Не оставляй электроустройства на зарядке без внимания. Зарядил — отключи приборы от сети. Обесточь бытовую технику на ночь и уходя из дома", — пишет пресс-служба ведомства.
Ранее пожарные локализовали возгорание на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Коми. Погибло два человека, ещё один находится в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.