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5 июня, 04:31

Загоревшаяся музыкальная колонка унесла жизнь жительницы Ивановской области

В Комсомольске женщина погибла при пожаре, вызванном музыкальной колонкой

Сгоревший дом в Комсомольске. Обложка © Telegram / МЧС России

Сгоревший дом в Комсомольске. Обложка © Telegram / МЧС России

Жительница города Комсомольска Ивановской области погибла при пожаре, причиной которого стала музыкальная колонка. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, её возвращавшийся домой супруг увидел огонь и попытался залезть внутрь через окно, но обрезал руки.

Пожар охватил территорию в 91 квадратный метр. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. После случившегося в МЧС напомнили, как следует обращаться с электрическими приборами.

Пожар в Ивановской области, вспыхнувший из-за колонки. Видео © Telegram / МЧС России

"Не оставляй электроустройства на зарядке без внимания. Зарядил — отключи приборы от сети. Обесточь бытовую технику на ночь и уходя из дома", — пишет пресс-служба ведомства.

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Ранее пожарные локализовали возгорание на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Коми. Погибло два человека, ещё один находится в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Анатолий Симоненко
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