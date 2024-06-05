Загоревшаяся музыкальная колонка унесла жизнь жительницы Ивановской области

Жительница города Комсомольска Ивановской области погибла при пожаре, причиной которого стала музыкальная колонка. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, её возвращавшийся домой супруг увидел огонь и попытался залезть внутрь через окно, но обрезал руки.

Пожар охватил территорию в 91 квадратный метр. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. После случившегося в МЧС напомнили, как следует обращаться с электрическими приборами.

Пожар в Ивановской области, вспыхнувший из-за колонки. Видео © Telegram / МЧС России