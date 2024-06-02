Спасатели локализовали пожар на Ухтинском НПЗ в Коми, где погибли два человека

Пожарные локализовали возгорание на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону.

Печорское управление Ростехнадзора подтвердило, что при ЧП на Ухтинском НПЗ погибли два человека, ещё один находится в тяжёлом состоянии. В ведомстве пояснили, что все трое — работники подрядной организации ООО "Центр-тест". Уточняется, что возгорание началось при проведении ремонтных работ.