Спасатели локализовали пожар на Ухтинском НПЗ в Коми, где погибли два человека
Пожарные в Коми на Ухтинском НПЗ. Обложка © Telegram / МЧС Республики Коми
Пожарные локализовали возгорание на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
Кадры с места пожара на НПЗ в Коми. Видео © Telegram / МЧС Республики Коми
"Пожар локализован", — указано в сообщении от 19:20 мск.
Печорское управление Ростехнадзора подтвердило, что при ЧП на Ухтинском НПЗ погибли два человека, ещё один находится в тяжёлом состоянии. В ведомстве пояснили, что все трое — работники подрядной организации ООО "Центр-тест". Уточняется, что возгорание началось при проведении ремонтных работ.
Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии, ей руководит заместитель главы регионального управления ведомства Вячеслав Мартынов.
Напомним, сегодня, 2 июня, на НПЗ в Коми произошёл пожар. По факту инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.