Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 17:14

Спасатели локализовали пожар на Ухтинском НПЗ в Коми, где погибли два человека

Пожарные в Коми на Ухтинском НПЗ. Обложка © Telegram / МЧС Республики Коми

Пожарные в Коми на Ухтинском НПЗ. Обложка © Telegram / МЧС Республики Коми

Пожарные локализовали возгорание на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону.

Кадры с места пожара на НПЗ в Коми. Видео © Telegram / МЧС Республики Коми

"Пожар локализован", — указано в сообщении от 19:20 мск.

Печорское управление Ростехнадзора подтвердило, что при ЧП на Ухтинском НПЗ погибли два человека, ещё один находится в тяжёлом состоянии. В ведомстве пояснили, что все трое — работники подрядной организации ООО "Центр-тест". Уточняется, что возгорание началось при проведении ремонтных работ.

Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии, ей руководит заместитель главы регионального управления ведомства Вячеслав Мартынов.

Губернатор Коми Уйба: Пожар на НПЗ не связан с атакой беспилотника
Губернатор Коми Уйба: Пожар на НПЗ не связан с атакой беспилотника

Напомним, сегодня, 2 июня, на НПЗ в Коми произошёл пожар. По факту инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров