Крупный пожар охватил склад с ГСМ в Новосибирске

Крупный пожар произошёл на складе в Новосибирске. По информации МЧС РФ, пламя разгорелось на площади 4,5 тысячи квадратных метров.

Пожар на складе с ГСМ в Новосибирске. Видео © Telegram / Инцидент Новосибирск

"Огонь охватил кровлю на 4500 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 55 специалистов и 16 единиц техники", — уточнили в ведомстве.

Как рассказали местные телеграм-каналы, пожар разгорелся на складе с горюче-смазочными материалами на улице Олозаводской. На появившихся в социальных сетях кадрах видно мощный столб чёрного дыма, который распространился от горящего здания.