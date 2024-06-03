Крупный пожар охватил склад с ГСМ в Новосибирске
МЧС: В Новосибирске пожар охватил кровлю склада на 4,5 тысячи квадратов
Крупный пожар произошёл на складе в Новосибирске. По информации МЧС РФ, пламя разгорелось на площади 4,5 тысячи квадратных метров.
Пожар на складе с ГСМ в Новосибирске. Видео © Telegram / Инцидент Новосибирск
"Огонь охватил кровлю на 4500 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 55 специалистов и 16 единиц техники", — уточнили в ведомстве.
Как рассказали местные телеграм-каналы, пожар разгорелся на складе с горюче-смазочными материалами на улице Олозаводской. На появившихся в социальных сетях кадрах видно мощный столб чёрного дыма, который распространился от горящего здания.
Ранее на НПЗ в Коми произошёл пожар, погибли два человека. Один человек пострадал — его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Причины ЧП выясняются. По факту инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
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