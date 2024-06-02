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Регион
1 июня, 23:28

В белгородском посёлке произошёл пожар после атаки FPV-дрона ВСУ

Гладков: ВСУ при помощи FPV-дрона атаковали посёлок Ивня в Белгородской области

Посёлок Ивня в Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Посёлок Ивня в Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ атаковали посёлок Ивня в Белгородской области при помощи FPV-дрона. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, беспилотник взорвался в воздухе и рухнул на здание, в результате чего произошёл пожар.

"Посёлок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Мирный житель получил ранения при украинском обстреле Шебекина
Мирный житель получил ранения при украинском обстреле Шебекина

Как сообщал Life.ru, 1 июня Вооружённые силы Украины продолжили систематические обстрелы Белгородской области. Один дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, работавший в поле под Шебекином. Другой беспилотник ударил по селу Мокрая Орловка, затем под обстрел попало село Беленькое. Также сообщалось, что системы ПВО сбили несколько беспилотников и воздушных целей. Вечером того же дня дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал 19-летний местный житель.

Оксана Попова
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