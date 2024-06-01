Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников самолётного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Киев в очередной раз попытался атаковать территорию России около 08:30 мск.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — указали в оборонном ведомстве.
Напомним, вчера, 31 мая, ВСУ несколько раз пытались атаковать Белгородчину. Первый дрон врезался в жилой дом в областном центре и взорвался, пострадавших нет. А в Грайвороне зафиксировали прилёт сразу трёх БПЛА, в результате падения одного из них пострадал мирный житель. Ещё один дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, работавший в поле на окраине Шебекина. Позднее стало известно об обстреле со стороны ВСУ белгородского села Новая Таволжанка. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получила линия электропередачи. Также сообщалось об уничтожении воздушных целей на подлёте к Белгороду.
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