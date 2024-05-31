Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 15:42

КамАЗ загорелся после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков: Украинский дрон атаковал КамАЗ на окраине Шебекина

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал работавший в поле КамАЗ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, это произошло на окраине города Шебекино.

"В результате взрыва транспортное средство загорелось, сотрудники сельхозпредприятия потушили очаг возгорания своими силами. Обошлось без пострадавших, в момент атаки в кабине никого не было", — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее сегодня стало известно, что украинский беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде и взорвался. В результате детонации дрона самолётного типа в пяти квартирах выбиты окна, а также сильно повреждён балкон одной из квартир. Также сообщалось, что город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке трёх БПЛА. В результате падения одного из них с последующей детонацией пострадал мирный житель.

Системы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области
Системы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров