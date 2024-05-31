КамАЗ загорелся после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

"В результате взрыва транспортное средство загорелось, сотрудники сельхозпредприятия потушили очаг возгорания своими силами. Обошлось без пострадавших, в момент атаки в кабине никого не было", — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее сегодня стало известно, что украинский беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде и взорвался. В результате детонации дрона самолётного типа в пяти квартирах выбиты окна, а также сильно повреждён балкон одной из квартир. Также сообщалось, что город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке трёх БПЛА. В результате падения одного из них с последующей детонацией пострадал мирный житель.