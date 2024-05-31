ВСУ атаковали Грайворон под Белгородом тремя беспилотниками, пострадал мужчина

ВСУ с помощью трёх беспилотников атаковали город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил в пятницу, 31 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате падения одного из дронов с последующей детонацией, к сожалению, пострадал мирный житель.

"У мужчины осколочное ранение нижних конечностей. Бригада скорой на месте, в настоящее время решается вопрос о госпитализации", — проинформировал глава Белгородской области.