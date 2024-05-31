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Регион
31 мая, 15:02

ВСУ атаковали Грайворон под Белгородом тремя беспилотниками, пострадал мужчина

Гладков: Мирный житель Грайворона пострадал при атаке беспилотника ВСУ

ВСУ с помощью трёх беспилотников атаковали город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил в пятницу, 31 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате падения одного из дронов с последующей детонацией, к сожалению, пострадал мирный житель.

"У мужчины осколочное ранение нижних конечностей. Бригада скорой на месте, в настоящее время решается вопрос о госпитализации", проинформировал глава Белгородской области.

Два других аппарата упали в частном секторе и повредили линии газо- и электроснабжения. Возле одного из домовладений осколками посечён забор. Гладков отметил, что оперативные и аварийные службы уже работают на местах.

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Напомним, накануне украинские силовики пытались атаковать Белгородскую область с применением беспилотников девять раз. А сегодня днём украинский беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде и взорвался.

Обложка ©

Павел Колядин / ТАСС

Марина Калегина
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