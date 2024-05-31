ВСУ атаковали Грайворон под Белгородом тремя беспилотниками, пострадал мужчина
Гладков: Мирный житель Грайворона пострадал при атаке беспилотника ВСУ
ВСУ с помощью трёх беспилотников атаковали город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил в пятницу, 31 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате падения одного из дронов с последующей детонацией, к сожалению, пострадал мирный житель.
"У мужчины осколочное ранение нижних конечностей. Бригада скорой на месте, в настоящее время решается вопрос о госпитализации", — проинформировал глава Белгородской области.
Два других аппарата упали в частном секторе и повредили линии газо- и электроснабжения. Возле одного из домовладений осколками посечён забор. Гладков отметил, что оперативные и аварийные службы уже работают на местах.
Павел Колядин / ТАСС