Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 13:41

Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде и взорвался

Гладков: Пять квартир и детсад пострадали от взрыва украинского дрона в Белгороде

Последствия атаки на Белгород. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки на Белгород. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде украинский беспилотник самолётного типа врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших, однако есть существенные повреждения.

"В результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно повреждён балкон. На территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также повреждён один автомобиль", — написал Гладков в телеграм-канале и опубликовал кадры последствий вражеской атаки.

Белгородский район, по словам губернатора, также подвергся атаке беспилотника самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией в посёлке Дубовое осколками посечены забор и тротуар на территории частного жилого дома.

Последствия атаки на Белгородский район. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки на Белгородский район. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Ранее Life.ru сообщал, что возле Белгорода украинский БПЛА убил пассажира "газели" и ранил ещё девятерых. "Газель" везла с работы сотрудников сельскохозяйственного предприятия.

Женщина пострадала при падении беспилотника ВСУ на стоянку под Белгородом
Женщина пострадала при падении беспилотника ВСУ на стоянку под Белгородом
Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров