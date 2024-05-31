Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде и взорвался

В Белгороде украинский беспилотник самолётного типа врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших, однако есть существенные повреждения.

"В результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно повреждён балкон. На территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также повреждён один автомобиль", — написал Гладков в телеграм-канале и опубликовал кадры последствий вражеской атаки.

Белгородский район, по словам губернатора, также подвергся атаке беспилотника самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией в посёлке Дубовое осколками посечены забор и тротуар на территории частного жилого дома.

Последствия атаки на Белгородский район. Фото © Telegram / Настоящий Гладков