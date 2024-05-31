Системы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области

Системы ПВО сбили три украинских беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Киев в очередной раз попытался атаковать территорию России около 12:30 мск.

Тем временем под обстрел противника попало село Пороз Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, однако в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Кроме того, без стёкол остались здания Дома культуры и инфраструктурного объекта, а в церкви Архангела Михаила повреждена кровля. Также задета линия электроснабжения, несколько населённых пунктов остались без света.