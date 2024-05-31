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31 мая, 11:02

Системы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области

Системы ПВО сбили три украинских беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Киев в очередной раз попытался атаковать территорию России около 12:30 мск.

Тем временем под обстрел противника попало село Пороз Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, однако в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Кроме того, без стёкол остались здания Дома культуры и инфраструктурного объекта, а в церкви Архангела Михаила повреждена кровля. Также задета линия электроснабжения, несколько населённых пунктов остались без света.

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Напомним, 31 мая ВСУ пытались атаковать Татарстан. Аэропорты Казани и Нижнекамска приостанавливали работу, в столице региона объявляли воздушную тревогу. Позднее стало известно, что системы ПВО сбили беспилотник. Пострадавших нет. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
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