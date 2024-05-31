Один украинский беспилотник сбит над Татарстаном

В небе над Татарстаном сбит один беспилотник. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Беспилотник летит над Татарстаном. Видео © SHOT

Предварительно, регион пытались атаковать два дрона. Ранее работа аэропортов Казани и Нижнекамска была временно ограничена. Воздушные гавани пока не принимают и не отправляют самолёты. Введён план "Ковёр".