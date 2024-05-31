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Регион
31 мая, 05:22
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Один украинский беспилотник сбит над Татарстаном

SHOT: В небе над Татарстаном сбит один беспилотник

В небе над Татарстаном сбит один беспилотник. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Беспилотник летит над Татарстаном. Видео © SHOT

Предварительно, регион пытались атаковать два дрона. Ранее работа аэропортов Казани и Нижнекамска была временно ограничена. Воздушные гавани пока не принимают и не отправляют самолёты. Введён план "Ковёр".

Life.ru также писал, что в ночь на 31 мая над Краснодарским краем уничтожено и перехвачено пять противокорабельных ракет "Нептун" и 29 дронов. По одному БПЛА самолётного типа уничтожено над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями.

Три цистерны загорелись после атаки на нефтебазу в Краснодарском крае
Три цистерны загорелись после атаки на нефтебазу в Краснодарском крае
Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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