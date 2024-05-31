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Регион
31 мая, 04:46
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Средства ПВО отразили атаку ВСУ пятью ракетами и 32 дронами по территории России

Средства противовоздушной обороны пресекли ночные попытки Киева атаковать территорию России с помощью ракет и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Краснодарским краем уничтожено и перехвачено пять противокорабельных ракет "Нептун" и 29 дронов. По одному БПЛА самолётного типа уничтожено над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями.

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушен, пострадали два сотрудника
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушен, пострадали два сотрудника

Кроме того, вечером 30 мая ВСУ обстреляли город Первомайск в ЛНР. В результате там оказался повреждён газопровод.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Артур Лапсаков
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