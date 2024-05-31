Средства ПВО отразили атаку ВСУ пятью ракетами и 32 дронами по территории России
Средства противовоздушной обороны пресекли ночные попытки Киева атаковать территорию России с помощью ракет и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Над Краснодарским краем уничтожено и перехвачено пять противокорабельных ракет "Нептун" и 29 дронов. По одному БПЛА самолётного типа уничтожено над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями.
Кроме того, вечером 30 мая ВСУ обстреляли город Первомайск в ЛНР. В результате там оказался повреждён газопровод.
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