Средства ПВО отразили атаку ВСУ пятью ракетами и 32 дронами по территории России

Средства противовоздушной обороны пресекли ночные попытки Киева атаковать территорию России с помощью ракет и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Краснодарским краем уничтожено и перехвачено пять противокорабельных ракет "Нептун" и 29 дронов. По одному БПЛА самолётного типа уничтожено над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями.