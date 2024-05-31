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Регион
30 мая, 21:17

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР из HIMARS, повреждён газопровод

Подразделения ВСУ совершили обстрел города Первомайска в ЛНР, сообщила журналистам пресс-секретарь главы республики Анна Романова. Не исключено, что были задействованы системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела повредило газопровод.

"ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами HIMARS. Повреждён газопровод, возникло возгорание сухой травы", — рассказала Романова.

Сейчас газопровод перекрыт, производится ликвидация возгорания. Есть ли пострадавшие, пока не известно.

Четверо сотрудников МЧС ранены в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Четверо сотрудников МЧС ранены в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Ранее четыре человека попали в больницу после обстрела со стороны ВСУ здания Пенсионного фонда в Херсонской области. Глава регионального Минздрава Артыш Сат добавил, что все пациенты получили минно-взрывные травмы.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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