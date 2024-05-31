ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР из HIMARS, повреждён газопровод

Подразделения ВСУ совершили обстрел города Первомайска в ЛНР, сообщила журналистам пресс-секретарь главы республики Анна Романова. Не исключено, что были задействованы системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела повредило газопровод.

"ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами HIMARS. Повреждён газопровод, возникло возгорание сухой травы", — рассказала Романова.

Сейчас газопровод перекрыт, производится ликвидация возгорания. Есть ли пострадавшие, пока не известно.