ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР из HIMARS, повреждён газопровод
Подразделения ВСУ совершили обстрел города Первомайска в ЛНР, сообщила журналистам пресс-секретарь главы республики Анна Романова. Не исключено, что были задействованы системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела повредило газопровод.
"ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами HIMARS. Повреждён газопровод, возникло возгорание сухой травы", — рассказала Романова.
Сейчас газопровод перекрыт, производится ликвидация возгорания. Есть ли пострадавшие, пока не известно.
Ранее четыре человека попали в больницу после обстрела со стороны ВСУ здания Пенсионного фонда в Херсонской области. Глава регионального Минздрава Артыш Сат добавил, что все пациенты получили минно-взрывные травмы.
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