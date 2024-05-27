Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ соцфонда под Херсоном
Разрушенное здание социального фонда в селе под Херсоном. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Четыре человека попали в больницу после обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) здания Пенсионного фонда в Херсонской области. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
"Четыре человека госпитализированы после утреннего обстрела социального фонда в Нижних Серогозах. Один из них в тяжёлом состоянии", — указано в сообщении.
Глава регионального минздрава Артыш Сат добавил, что все пациенты получили минно-взрывные травмы. Медики продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь.
О том, что ВСУ обстреляли село Нижние Серогозы в Геническом районе Херсонской области, стало известно в понедельник, 27 мая. По сведениям губернатора региона Владимира Сальдо, ракетный удар был нанесён из реактивной системы залпового огня HIMARS.