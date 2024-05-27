Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ соцфонда под Херсоном

Четыре человека попали в больницу после обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) здания Пенсионного фонда в Херсонской области. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Четыре человека госпитализированы после утреннего обстрела социального фонда в Нижних Серогозах. Один из них в тяжёлом состоянии", — указано в сообщении.