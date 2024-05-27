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Регион
27 мая, 12:42

Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ соцфонда под Херсоном

Разрушенное здание социального фонда в селе под Херсоном. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Разрушенное здание социального фонда в селе под Херсоном. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Четыре человека попали в больницу после обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) здания Пенсионного фонда в Херсонской области. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Четыре человека госпитализированы после утреннего обстрела социального фонда в Нижних Серогозах. Один из них в тяжёлом состоянии", — указано в сообщении.

Глава регионального минздрава Артыш Сат добавил, что все пациенты получили минно-взрывные травмы. Медики продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь.

В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты
В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты

О том, что ВСУ обстреляли село Нижние Серогозы в Геническом районе Херсонской области, стало известно в понедельник, 27 мая. По сведениям губернатора региона Владимира Сальдо, ракетный удар был нанесён из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Дарья Нарыкова
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