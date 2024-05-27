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Регион
27 мая, 09:08

Ракетный удар по Пенсионному фонду в Херсонской области ВСУ нанесли из HIMARS

Ракетный удар по зданию Пенсионного фонда в Херсонской области, в результате которого пострадало пять мирных жителей, был нанесён из реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс"). Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник, 27 мая, губернатор региона Владимир Сальдо.

Ранее он информировал, что прямо напротив пострадавшего учреждения находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены, но "киевских боевиков это нисколько не смутило".

"Прилёт по Соцфонду в Нижних Серогозах, предварительно, ракеты HIMARS пришёлся на 09:13 утра. В соседней школе сразу же начали эвакуацию. Никто из детей не пострадал. Место прилёта оцеплено", сообщил Сальдо.

Украинская ракета попала в здание Пенсионного фонда под Херсоном, есть раненые
Украинская ракета попала в здание Пенсионного фонда под Херсоном, есть раненые

Напомним, что за минувшую ночь над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников. Так, шесть дронов сбиты и перехвачены в Орловской области, четыре — над территорией Краснодарского края, по одному — в Брянской и Белгородской областях.

Обложка ©

Zuma / TASS

Марина Калегина
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