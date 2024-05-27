Ракетный удар по Пенсионному фонду в Херсонской области ВСУ нанесли из HIMARS
Ракетный удар по зданию Пенсионного фонда в Херсонской области, в результате которого пострадало пять мирных жителей, был нанесён из реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс"). Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник, 27 мая, губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее он информировал, что прямо напротив пострадавшего учреждения находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены, но "киевских боевиков это нисколько не смутило".
"Прилёт по Соцфонду в Нижних Серогозах, предварительно, ракеты HIMARS пришёлся на 09:13 утра. В соседней школе сразу же начали эвакуацию. Никто из детей не пострадал. Место прилёта оцеплено", — сообщил Сальдо.
Напомним, что за минувшую ночь над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников. Так, шесть дронов сбиты и перехвачены в Орловской области, четыре — над территорией Краснодарского края, по одному — в Брянской и Белгородской областях.
Zuma / TASS