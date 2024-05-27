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Регион
27 мая, 07:54

Украинская ракета попала в здание Пенсионного фонда под Херсоном, есть раненые

ВСУ обстреляли посёлок Нижние Серогозы в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник, 27 мая, губернатор региона Владимир Сальдо. Одна из ракет угодила в здание Пенсионного фонда. К сожалению, есть раненые.

"По предварительной информации, пять человек получили ранения. Данные уточняются", — проинформировал глава региона.

Он добавил, что прямо напротив пострадавшего учреждения находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены, но "киевских боевиков это нисколько не смутило".

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А ранее Сальдо заявил о смене тактики украинской армии на Херсонском направлении. По его словам, бойцы ВСУ намеренно сосредоточились на обстрелах гражданской инфраструктуры. Так, в Каховке в результате обстрела беспилотниками погибла 50-летняя женщина, ещё четыре человека получили ранения.

Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Марина Калегина
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