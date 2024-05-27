Украинская ракета попала в здание Пенсионного фонда под Херсоном, есть раненые

ВСУ обстреляли посёлок Нижние Серогозы в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник, 27 мая, губернатор региона Владимир Сальдо. Одна из ракет угодила в здание Пенсионного фонда. К сожалению, есть раненые.