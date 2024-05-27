Украинская ракета попала в здание Пенсионного фонда под Херсоном, есть раненые
ВСУ обстреляли посёлок Нижние Серогозы в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник, 27 мая, губернатор региона Владимир Сальдо. Одна из ракет угодила в здание Пенсионного фонда. К сожалению, есть раненые.
"По предварительной информации, пять человек получили ранения. Данные уточняются", — проинформировал глава региона.
Он добавил, что прямо напротив пострадавшего учреждения находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены, но "киевских боевиков это нисколько не смутило".
А ранее Сальдо заявил о смене тактики украинской армии на Херсонском направлении. По его словам, бойцы ВСУ намеренно сосредоточились на обстрелах гражданской инфраструктуры. Так, в Каховке в результате обстрела беспилотниками погибла 50-летняя женщина, ещё четыре человека получили ранения.
ТАСС / Павел Колядин