Террор и запугивание: Сальдо заявил о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении

Украинские военные начали следовать новой тактике на Херсонском направлении, заявил губернатор области Владимир Сальдо. По его словам, бойцы ВСУ сосредоточились на обстрелах гражданской инфраструктуры.

"Теперь противник сосредоточился на обстрелах гражданской инфраструктуры. Использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, миномёты", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Сальдо обратил внимание, что они "добивают" только недалеко за береговую линию. Вместе с тем он добавил, что киевский режим продолжает терроризировать мирных жителей дронами, направляя беспилотники на больницы, жилые дома.

"Это намеренная попытка террора и запугивания населения", — подчеркнул губернатор.