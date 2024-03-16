Сальдо: Одна женщина погибла при атаке ВСУ дронами на Херсонщине

В Каховке Херсонской области в результате обстрела беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла 50-летняя женщина, ещё четыре человека получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма. Киевский режим безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования — каховчане продолжают голосовать", — написал Сальдо в телеграм-канале.