Под Херсоном уничтожили силы ВСУ, планировавшие атаки на избирательные участки
Российские военные уничтожили группы управления БПЛА Вооружённых сил Украины, которые планировали атаковать левобережье Днепра, в том числе и избирательные участки в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Херсоне ликвидированы боевики, терроризирующие мирных жителей левобережья. Удары возмездия настигли группы управления беспилотниками в населённых пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномёт в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровое", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Он отметил, что уничтожить врага помогли бойцы организации сопротивления "Русский Херсон". Уточняется, что удары военнослужащие ВС РФ нанесли по координатам, которые передали члены объединения.
Life.ru писал, что накануне ВСУ нанесли удары по помещениям участковых избирательных комиссий в городе Каховка и селе Брилёвка Херсонской области. В первом случае никто не пострадал, во втором — есть раненые, им оказывают всю необходимую помощь.
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