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16 марта, 10:34

Под Херсоном уничтожили силы ВСУ, планировавшие атаки на избирательные участки

Российские военные уничтожили группы управления БПЛА Вооружённых сил Украины, которые планировали атаковать левобережье Днепра, в том числе и избирательные участки в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Херсоне ликвидированы боевики, терроризирующие мирных жителей левобережья. Удары возмездия настигли группы управления беспилотниками в населённых пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномёт в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровое", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Он отметил, что уничтожить врага помогли бойцы организации сопротивления "Русский Херсон". Уточняется, что удары военнослужащие ВС РФ нанесли по координатам, которые передали члены объединения.

Сальдо: Жители правобережья Херсонщины не могут голосовать, но сердцем с Россией
Сальдо: Жители правобережья Херсонщины не могут голосовать, но сердцем с Россией

Life.ru писал, что накануне ВСУ нанесли удары по помещениям участковых избирательных комиссий в городе Каховка и селе Брилёвка Херсонской области. В первом случае никто не пострадал, во втором — есть раненые, им оказывают всю необходимую помощь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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