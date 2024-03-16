Под Херсоном уничтожили силы ВСУ, планировавшие атаки на избирательные участки

Российские военные уничтожили группы управления БПЛА Вооружённых сил Украины, которые планировали атаковать левобережье Днепра, в том числе и избирательные участки в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Херсоне ликвидированы боевики, терроризирующие мирных жителей левобережья. Удары возмездия настигли группы управления беспилотниками в населённых пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномёт в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровое", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Он отметил, что уничтожить врага помогли бойцы организации сопротивления "Русский Херсон". Уточняется, что удары военнослужащие ВС РФ нанесли по координатам, которые передали члены объединения.