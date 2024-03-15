Сальдо: Жители правобережья Херсонщины не могут голосовать, но сердцем с Россией

Жители подконтрольной Украине правобережной части Херсонской области не могут принять участие в выборах президента, но всем сердцем болеют за Россию. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо в ходе видеосвязи с ЦИК РФ.

"Конечно, там тяжело всем тем, кто остался. Но они нам передают весточки, что "мы тоже голосуем, мы тоже всем сердцем сейчас с нашей любимой Родиной", — подчеркнул Сальдо.