Сальдо: Жители правобережья Херсонщины не могут голосовать, но сердцем с Россией
Жители подконтрольной Украине правобережной части Херсонской области не могут принять участие в выборах президента, но всем сердцем болеют за Россию. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо в ходе видеосвязи с ЦИК РФ.
"Конечно, там тяжело всем тем, кто остался. Но они нам передают весточки, что "мы тоже голосуем, мы тоже всем сердцем сейчас с нашей любимой Родиной", — подчеркнул Сальдо.
По его словам, люди не могут проголосовать с помощью бюллетеней, но всем сердцем и своим существом верят в то, что вернутся в Россию. Сальдо считает, что эта часть Херсонщины будет обязательно освобождена.
Напомним, 15 марта в РФ стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Уже в первый день страна показала довольно высокую явку. Свои голоса отдают многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса и политики. Между тем явка на выборы превысила 25%.
ТАСС / Александр Полегенько