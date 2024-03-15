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15 марта, 16:57

Сальдо: Жители правобережья Херсонщины не могут голосовать, но сердцем с Россией

Жители подконтрольной Украине правобережной части Херсонской области не могут принять участие в выборах президента, но всем сердцем болеют за Россию. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо в ходе видеосвязи с ЦИК РФ.

"Конечно, там тяжело всем тем, кто остался. Но они нам передают весточки, что "мы тоже голосуем, мы тоже всем сердцем сейчас с нашей любимой Родиной", — подчеркнул Сальдо.

По его словам, люди не могут проголосовать с помощью бюллетеней, но всем сердцем и своим существом верят в то, что вернутся в Россию. Сальдо считает, что эта часть Херсонщины будет обязательно освобождена.

Путин проголосовал на выборах президента России
Путин проголосовал на выборах президента России

Напомним, 15 марта в РФ стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Уже в первый день страна показала довольно высокую явку. Свои голоса отдают многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса и политики. Между тем явка на выборы превысила 25%.

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ТАСС / Александр Полегенько

Дарья Нарыкова
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