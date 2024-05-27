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Регион
27 мая, 06:17

В ЛНР обнаружили захоронения с останками более 1,2 тысячи жертв обстрелов ВСУ

С 2021 года в Луганской Народной Республике (ЛНР) нашли в стихийных захоронениях останки более 1,2 тысячи мирных жителей, погибших от украинских обстрелов. Об этом журналистам сообщила омбудсмен ЛНР Анна Сорока.

"На 1 мая 2024 года в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти подняты останки 1209 жертв... Идентифицировано более 55%. Работы по идентификации останков не прекращаются", — рассказала она ТАСС.

По словам собеседницы агентства, группа ежедневно получает новые данные, позволяющие родным не только найти точное место гибели человека и почтить его память, но и получить положенные законом документы и выплаты. Она считает, что поправки о государственной геномной регистрации, которые разрешают брать данные у близких пропавших людей, ускорят процесс опознания.

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Ранее было названо число жителей соседней Донецкой Народной Республики, погибших от украинских обстрелов с мая 2014 года. По словам главы региона Дениса Пушилина, жертвами ВСУ стали 9,3 тысячи человек, ещё более 14,1 тысячи получили ранения.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Матвей Константинов
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