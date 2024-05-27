В ЛНР обнаружили захоронения с останками более 1,2 тысячи жертв обстрелов ВСУ

С 2021 года в Луганской Народной Республике (ЛНР) нашли в стихийных захоронениях останки более 1,2 тысячи мирных жителей, погибших от украинских обстрелов. Об этом журналистам сообщила омбудсмен ЛНР Анна Сорока.

"На 1 мая 2024 года в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти подняты останки 1209 жертв... Идентифицировано более 55%. Работы по идентификации останков не прекращаются", — рассказала она ТАСС.

По словам собеседницы агентства, группа ежедневно получает новые данные, позволяющие родным не только найти точное место гибели человека и почтить его память, но и получить положенные законом документы и выплаты. Она считает, что поправки о государственной геномной регистрации, которые разрешают брать данные у близких пропавших людей, ускорят процесс опознания.