Пушилин назвал число погибших от ударов ВСУ по ДНР с мая 2014 года
Пушилин: Более 9 тысяч жителей ДНР погибли с мая 2014 года от ударов ВСУ
С мая 2014 года из-за атак с украинской стороны погибли 9,3 тысячи мирных жителей ДНР, ранения получили более 14,1 тысячи человек. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале. Бои в ДНР начались 26 мая 2014 года — в этот день Киев подверг воздушным бомбардировкам городские кварталы Донецка и окрестности донецкого аэропорта.
"Только по подтверждённым официальным данным, с того времени погибли по меньшей мере 9313 мирных жителей республики, среди них 239 детей, зафиксировано 14 117 ранений гражданских лиц, в том числе 886 детей. И это далеко не полные данные — к сожалению, счёт жертв намного больше", — написал он.
По словам Пушилина, за 10 лет обстрелам ВСУ подверглись примерно 4700 объектов инфраструктуры, повреждены 37 тысяч жилых домов.
Ранее Life.ru рассказывал, что 21 мая украинские военные вновь обстреляли Донецк. В одном из многоквартирных домов от прилёта снаряда погиб мужчина.
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