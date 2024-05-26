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26 мая, 08:00

Пушилин назвал число погибших от ударов ВСУ по ДНР с мая 2014 года

Пушилин: Более 9 тысяч жителей ДНР погибли с мая 2014 года от ударов ВСУ

С мая 2014 года из-за атак с украинской стороны погибли 9,3 тысячи мирных жителей ДНР, ранения получили более 14,1 тысячи человек. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале. Бои в ДНР начались 26 мая 2014 года — в этот день Киев подверг воздушным бомбардировкам городские кварталы Донецка и окрестности донецкого аэропорта.

"Только по подтверждённым официальным данным, с того времени погибли по меньшей мере 9313 мирных жителей республики, среди них 239 детей, зафиксировано 14 117 ранений гражданских лиц, в том числе 886 детей. И это далеко не полные данные — к сожалению, счёт жертв намного больше", — написал он.

По словам Пушилина, за 10 лет обстрелам ВСУ подверглись примерно 4700 объектов инфраструктуры, повреждены 37 тысяч жилых домов.

Двое жителей донецкого посёлка погибли в результате атаки ВСУ
Двое жителей донецкого посёлка погибли в результате атаки ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что 21 мая украинские военные вновь обстреляли Донецк. В одном из многоквартирных домов от прилёта снаряда погиб мужчина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Kornilov

Николай Рюмин
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