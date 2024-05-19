Двое жителей донецкого посёлка погибли в результате атаки ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли посёлок Александровка в Донецке, в результате атаки погибли два человека. Об этом вечером в воскресенье, 19 мая, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела посёлка Александровка украинскими неонацистами погибли два человека — мужчина и женщина. Их анкетные данные устанавливаются", — написал он в телеграм-канале.

Посёлок Александровка находится в Петровском районе столицы Донецкой Народной Республики, в километре от Марьинки, где расположены позиции ВСУ. Оттуда украинские военные ведут артиллерийский обстрел Донецка.