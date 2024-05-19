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19 мая, 16:01

Двое жителей донецкого посёлка погибли в результате атаки ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: При обстреле ВСУ Александровки погибли два человека

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли посёлок Александровка в Донецке, в результате атаки погибли два человека. Об этом вечером в воскресенье, 19 мая, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела посёлка Александровка украинскими неонацистами погибли два человека — мужчина и женщина. Их анкетные данные устанавливаются", — написал он в телеграм-канале.

Посёлок Александровка находится в Петровском районе столицы Донецкой Народной Республики, в километре от Марьинки, где расположены позиции ВСУ. Оттуда украинские военные ведут артиллерийский обстрел Донецка.

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Ранее Life.ru писал, что при обстреле Донецка погибло четыре человека. Ещё двое мирных жителей получили ранения, среди них девочка 2018 года рождения.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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