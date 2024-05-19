Двое жителей донецкого посёлка погибли в результате атаки ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин: При обстреле ВСУ Александровки погибли два человека
Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли посёлок Александровка в Донецке, в результате атаки погибли два человека. Об этом вечером в воскресенье, 19 мая, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела посёлка Александровка украинскими неонацистами погибли два человека — мужчина и женщина. Их анкетные данные устанавливаются", — написал он в телеграм-канале.
Посёлок Александровка находится в Петровском районе столицы Донецкой Народной Республики, в километре от Марьинки, где расположены позиции ВСУ. Оттуда украинские военные ведут артиллерийский обстрел Донецка.
Ранее Life.ru писал, что при обстреле Донецка погибло четыре человека. Ещё двое мирных жителей получили ранения, среди них девочка 2018 года рождения.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин