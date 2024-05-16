Четыре человека погибли и двое пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
При обстреле Донецка погибло четыре человека. Ранения получили ещё двое мирных жителей, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"На улице Петровского у остановки общественного транспорта "Школа № 106" погибли четыре женщины 1986, 1980, 1961 и 1952 года рождения", — говорится в сообщении.
При этом ранены оказались девочка 2018 года рождения и мужчина 1987 года рождения.
На днях в Донецке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета. А ранее противник ударил по местному ресторану в день 10-летнего юбилея Донецкой Народной Республики. Пострадали люди, число раненых увеличилось до девяти.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин