В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
В Куйбышевском районе Донецка рядом с кладбищем при детонации взрывоопасного предмета мирный житель получил травму. Об этом сообщил телеграм-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Город Донецк, Куйбышевский район: в результате детонации ВОП в районе кладбища Красный Пахарь ранен мужчина 1972 года рождения", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ совершили атаку на Донецк в день 10-летнего юбилея Донецкой Народной Республики. Два удара попали по ресторану и пристройке. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели трёх человек, а число пострадавших увеличилось до девяти.
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