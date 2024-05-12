В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

В Куйбышевском районе Донецка рядом с кладбищем при детонации взрывоопасного предмета мирный житель получил травму. Об этом сообщил телеграм-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.