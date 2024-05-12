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12 мая, 19:25

В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

В Куйбышевском районе Донецка рядом с кладбищем при детонации взрывоопасного предмета мирный житель получил травму. Об этом сообщил телеграм-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Город Донецк, Куйбышевский район: в результате детонации ВОП в районе кладбища Красный Пахарь ранен мужчина 1972 года рождения", — говорится в сообщении.

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Мужчина погиб при сбросе СВУ с дрона в курской Судже

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ совершили атаку на Донецк в день 10-летнего юбилея Донецкой Народной Республики. Два удара попали по ресторану и пристройке. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели трёх человек, а число пострадавших увеличилось до девяти.

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Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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