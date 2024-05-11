Число пострадавших при ударе по ресторану в Донецке увеличилось до девяти
Последствия обстрела ресторана в ДНР. Обложка © Telegram / ДНР в СЦКК
Число пострадавших во время обстрела ВСУ ресторана в Кировском районе Донецка увеличилось до девяти. Кроме того, подтвердилась информация о гибели трёх человек. Об этом сообщили в СЦКК по ДНР, где информируют о преступлениях киевского режима.
"По состоянию на 16:20 имеются подтверждённые данные о гибели сотрудницы ресторана "Парадиз" — женщины 1993 года рождения, и двух мужчин — посетителей (персональные данные устанавливаются). Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ нанесли удары по Донецку в день 10-летнего юбилея Донецкой Народной Республики. Два удара попали по ресторану и пристройке. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели трёх человек.