Число пострадавших во время обстрела ВСУ ресторана в Кировском районе Донецка увеличилось до девяти. Кроме того, подтвердилась информация о гибели трёх человек. Об этом сообщили в СЦКК по ДНР, где информируют о преступлениях киевского режима.

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото © Telegram / ДНР в СЦКК

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото © Telegram / ДНР в СЦКК

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото © Telegram / ДНР в СЦКК

"По состоянию на 16:20 имеются подтверждённые данные о гибели сотрудницы ресторана "Парадиз" — женщины 1993 года рождения, и двух мужчин — посетителей (персональные данные устанавливаются). Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц", — говорится в сообщении.