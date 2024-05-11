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11 мая, 14:14

Число пострадавших при ударе по ресторану в Донецке увеличилось до девяти

Последствия обстрела ресторана в ДНР. Обложка © Telegram / ДНР в СЦКК

Последствия обстрела ресторана в ДНР. Обложка © Telegram / ДНР в СЦКК

Число пострадавших во время обстрела ВСУ ресторана в Кировском районе Донецка увеличилось до девяти. Кроме того, подтвердилась информация о гибели трёх человек. Об этом сообщили в СЦКК по ДНР, где информируют о преступлениях киевского режима.

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото © Telegram / ДНР в СЦКК

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото © Telegram / ДНР в СЦКК

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото © Telegram / ДНР в СЦКК

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото © Telegram / ДНР в СЦКК

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото © Telegram / ДНР в СЦКК

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото © Telegram / ДНР в СЦКК

"По состоянию на 16:20 имеются подтверждённые данные о гибели сотрудницы ресторана "Парадиз" — женщины 1993 года рождения, и двух мужчин — посетителей (персональные данные устанавливаются). Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц", — говорится в сообщении.

ВСУ лишились возможности обстреливать ДНР артиллерией и перешли на другие снаряды
ВСУ лишились возможности обстреливать ДНР артиллерией и перешли на другие снаряды

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ нанесли удары по Донецку в день 10-летнего юбилея Донецкой Народной Республики. Два удара попали по ресторану и пристройке. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели трёх человек.

Александра Мышляева
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