Пушилин: ВСУ обстреляли Донецк в день юбилея ДНР, погибло три человека

ВСУ нанесли удары по Донецку в день 10-летнего юбилея Донецкой Народной Республики. Два удара попали по ресторану и пристройке, погибло три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в личном телеграм-канале.

"Украинские террористы в день юбилея нашей республики цинично обстреляли Донецк. В результате прямого попадания по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители)", — сказано в его публикации.

К настоящему моменту есть информация о восьми пострадавших от обстрела. Четверо мужчин 1979, 1984, 2003 и 2005 года рождения, три женщины 1980, 1986 и 1988 года рождения получили лёгкие и средние ранения, также пострадала девочка 2012 года рождения. Всем им оказывают должную медицинскую помощь.

По словам Пушилина, одна из ракет HIMARS производства США ударила в сам ресторан, повредив наружную стену и уличные конструкции, а также выбив стёкла во всём здании. Вторая попала в незаконченную пристройку рядом с заведением, повредив кровлю.