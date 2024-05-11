Пушилин: ВСУ обстреляли Донецк в день юбилея ДНР, погибло три человека
ВСУ нанесли удары по Донецку в день 10-летнего юбилея Донецкой Народной Республики. Два удара попали по ресторану и пристройке, погибло три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в личном телеграм-канале.
"Украинские террористы в день юбилея нашей республики цинично обстреляли Донецк. В результате прямого попадания по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители)", — сказано в его публикации.
К настоящему моменту есть информация о восьми пострадавших от обстрела. Четверо мужчин 1979, 1984, 2003 и 2005 года рождения, три женщины 1980, 1986 и 1988 года рождения получили лёгкие и средние ранения, также пострадала девочка 2012 года рождения. Всем им оказывают должную медицинскую помощь.
По словам Пушилина, одна из ракет HIMARS производства США ударила в сам ресторан, повредив наружную стену и уличные конструкции, а также выбив стёкла во всём здании. Вторая попала в незаконченную пристройку рядом с заведением, повредив кровлю.
Ранее Пушилин отмечал, что успехи Российской армии в зоне СВО лишили ВСУ возможности бить по Донецку из артиллерии, которая теперь попросту не дотягивается до города. Увы, но киевских руководителей это не остановило от нанесения ударов по мирным жителям, только теперь для этого используются дальнобойные ракеты западного производства.
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