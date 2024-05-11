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11 мая, 12:04

Очередные преступления ВСУ: Правоохранители расследуют массовые захоронения в ДНР

Пушилин: В Донбассе обнаружили крупные захоронения гражданских со следами пыток

Правоохранители работают над выяснением обстоятельств произошедших в Донбассе военных преступлений украинской армии и появления массовых могил мирных жителей с признаками того, что их пытали перед смертью. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Сейчас и правоохранительные органы, и Следственный комитет работают над выявленными массовыми захоронениями гражданских лиц с признаками пыток. Сейчас проводится оперативная работа, проходят следственные мероприятия, более детальная информация будет уже позже", — цитирует главу региона РИА "Новости".

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Напомним, что в конце апреля стало известно о наспех сделанных массовых захоронениях мирных жителей, найденных в Авдеевке. На телах были признаки предсмертных пыток. Находку сделали российские сапёры, занимавшиеся разминированием освобождённого города. У убитых были связаны за спиной руки и обмотаны скотчем ноги. Следственный комитет приступил к расследованию.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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