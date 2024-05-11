Очередные преступления ВСУ: Правоохранители расследуют массовые захоронения в ДНР

Правоохранители работают над выяснением обстоятельств произошедших в Донбассе военных преступлений украинской армии и появления массовых могил мирных жителей с признаками того, что их пытали перед смертью. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Сейчас и правоохранительные органы, и Следственный комитет работают над выявленными массовыми захоронениями гражданских лиц с признаками пыток. Сейчас проводится оперативная работа, проходят следственные мероприятия, более детальная информация будет уже позже", — цитирует главу региона РИА "Новости".