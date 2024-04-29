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29 апреля, 14:58

СК РФ расследует захоронения мирных жителей со следами пыток в Авдеевке ДНР

Следственный комитет Российской Федерации начнёт расследование преступлений ВСУ в ДНР, изучив захоронения в Авдеевке, где были обнаружены тела мирных жителей со следами пыток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. <...> Сообщается, что в Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток", — сказано в публикации.

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Напомним, ранее в Авдеевке нашли захоронения мирных жителей с признаками того, что перед смертью их пытали. Страшную находку сделали российские сапёры при разминировании города. Следствие пришло к выводу, что убитых хоронили впопыхах. У погибших были связаны руки за спиной, а ноги — перемотаны скотчем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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