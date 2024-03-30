Неполнота данных доклада ООН про пытки на Украине заставляет сомневаться в серьёзности исследования и объективности отражения реальности. Об этом РИА "Новости" заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

"Мы сталкиваемся со многими фактами, которые сейчас недоступны, в том числе таким структурам, как УВКПЧ, потому что они достаточно сильно политизированы, и относиться к ним как к последней инстанции я бы не стал", — объяснил он.

По словам дипломата, формулировки комиссии достаточно расплывчаты из-за невозможности активно выгораживать Украину. Управление верховного комиссара ООН по правам человека из политических соображений было вынуждено привести часть компрометирующих Киев фактов, но это далеко не полный их список.

"Это совсем не полная картина того, как Украина игнорирует права и человеческие нормы международного права и права ведения конфликта", — отметил Мирошник.