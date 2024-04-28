Хоронили в спешке: В Авдеевке нашли могилы мирных жителей с жуткими следами пыток
Советник главы ДНР: В Авдеевке нашли могилы мирных жителей со следами пыток
Братская могила, Украина. Фото © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency
Могилы мирных жителей со следами предсмертных пыток обнаружили российские сапёры во время разминирования Авдеевки в Донецкой Народной Республике. О жутких находках сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей. Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем. Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки", — рассказал чиновник в беседе с ТАСС.
Следственные действия на месте таких могил показали, что погибших людей хоронили в спешке.
Напомним, что в феврале ВС России взяли под контроль сразу несколько населённых пунктов. Так, 17 февраля 2024 года освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. В конце марта министр обороны Сергей Шойгу вручил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву медаль "Золотая Звезда" за взятие Авдеевки.