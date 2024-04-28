Хоронили в спешке: В Авдеевке нашли могилы мирных жителей с жуткими следами пыток

Могилы мирных жителей со следами предсмертных пыток обнаружили российские сапёры во время разминирования Авдеевки в Донецкой Народной Республике. О жутких находках сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей. Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем. Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки", — рассказал чиновник в беседе с ТАСС.

Следственные действия на месте таких могил показали, что погибших людей хоронили в спешке.