ВСУ лишились возможности обстреливать ДНР артиллерией и перешли на другие снаряды

Вооружённые силы Украины больше не могут обстреливать ДНР при помощи артиллерии, так как российские военные освободили несколько населённых пунктов и теперь вражеское оружие просто не достаёт территориию республики. Однако киевский режим не оставил идеи бомбить мирных жителей, поэтому перешёл на дальнобойные ракеты, которые ему поставляет Запад. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"С одной стороны, это снизило интенсивность обстрелов или поменяло, может быть, характер этих обстрелов. Для многих районов Донецка, которые обстреливались просто артиллерией, сейчас у противника такой возможности нет. Но при этом у противника есть возможность использовать дальнобойное вооружение, поставляемое Западом, ракеты, которые они всё же применяют", — сказал Пушилин в беседе с ТАСС.