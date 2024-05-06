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6 мая, 01:21

В Германии пообещали Киеву "сотни тысяч" снарядов, включая дальнобойные

Глава Rheinmetall Паппергер пообещал Украине "сотни тысяч" снарядов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен отправить Украине "сотни тысяч" снарядов в 2024 году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер.

По данным газеты Handelsblatt, в поставки войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы в 100 километров. Паппергер уверен, что "артиллерия меняет правила игры".

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Также глава концерна заявил, что западный мир не готов к обычной войне, в том числе из-за сокращения производства боеприпасов, в связи с чем компания строит новые предприятия, в том числе за пределами ФРГ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "формулой мира" прекращение поставок Западом оружия Украине. Так она оценила заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о поражении ВСУ в случае остановки военной помощи.

Обложка ©

X / Rheinmetall

Артур Лапсаков
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