В Германии пообещали Киеву "сотни тысяч" снарядов, включая дальнобойные

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен отправить Украине "сотни тысяч" снарядов в 2024 году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер.

По данным газеты Handelsblatt, в поставки войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы в 100 километров. Паппергер уверен, что "артиллерия меняет правила игры".

Также глава концерна заявил, что западный мир не готов к обычной войне, в том числе из-за сокращения производства боеприпасов, в связи с чем компания строит новые предприятия, в том числе за пределами ФРГ.