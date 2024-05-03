Захарова назвала "формулой мира" прекращение поставок Западом оружия Украине

Настоящей "формулой мира" по Украине является прекращение Западом поставок киевскому режима оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о поражении ВСУ в случае остановки военной помощи.

"Грандиозное признание! Вот вам и вся "формула мира" — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму", — написала Захарова в телеграм-канале.