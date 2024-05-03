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3 мая, 19:07

Захарова назвала "формулой мира" прекращение поставок Западом оружия Украине

Захарова: "Формула мира" по Украине заключена в остановке поставок оружия Западом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Настоящей "формулой мира" по Украине является прекращение Западом поставок киевскому режима оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о поражении ВСУ в случае остановки военной помощи.

"Грандиозное признание! Вот вам и вся "формула мира" — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму", — написала Захарова в телеграм-канале.

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Напомним, что глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель дал Киеву две недели до капитуляции в случае прекращения поставок оружия Западом. Вместе с этим он добавил, что "такого" прекращения конфликта он не хочет.

Оксана Попова
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