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Регион
21 мая, 08:33

ВСУ ведут массированный обстрел Донецка, уже известно об одном погибшем

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли Донецк, погиб один человек

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с утра 21 мая обстреливают Донецк. В результате атаки погиб мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате террористических атак есть человеческие жертвы. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов по ул. Добровольского погиб мужчина", — написал мэр Донецка в телеграм-канале.

Кроме того, в результате обстрела повреждены жилые дома, торговый центр, объекты городской инфраструктуры и газовая труба. В зданиях выбито остекление окон, стены и крыши посечены осколками.

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Четыре человека погибли и двое пострадали в результате удара ВСУ по Донецку

А ранее Life.ru писал, что ВСУ обстреляли донецкий посёлок Александровка. В результате атаки погибли два человека — мужчина и женщина.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Дарья Нарыкова
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