ВСУ ведут массированный обстрел Донецка, уже известно об одном погибшем

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с утра 21 мая обстреливают Донецк. В результате атаки погиб мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате террористических атак есть человеческие жертвы. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов по ул. Добровольского погиб мужчина", — написал мэр Донецка в телеграм-канале.

Кроме того, в результате обстрела повреждены жилые дома, торговый центр, объекты городской инфраструктуры и газовая труба. В зданиях выбито остекление окон, стены и крыши посечены осколками.