Комбат ВСУ заочно осуждён в ДНР за приказ расстрелять жителя Мариуполя Суд в Донецке заочно приговорил к пожизненному заключению комбата морпехов ВСУ 5 апреля, 16:24 Суд в Донецке. Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор о пожизненном сроке командиру батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ подполковнику Александру Кириленко, который отдал приказ застрелить жителя Мариуполя. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП) России.

"4 марта 2022 года Кириленко, находясь на командном пункте батальона, расположенном в здании перинатального центра в Мариуполе, приказал своим подчинённым убить мирного жителя под предлогом того, что он может раскрыть расположение их боевых позиций", — уточнили в ведомстве.

Двое подчинённых Кириленко схватили и привезли мариупольца к месту дислокации батальона, после чего каждый их них по одному разу выстрелил в мужчину из автомата. Кириленко обвинён за подстрекательство к убийству по мотивам ненависти и вражды и в применении запрещённых средств и методов во время военного конфликта. С 5 сентября 2022 года осуждённый находится в международном розыске, решение о его аресте тоже было вынесено заочно.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор десяти членам "Азова"*, обвиняемым в жестоком обращении с мирным населением Мариуполя. Пару лет назад они расправились с местными жителями — обстреливали их и выпустили около сотни мин.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Татьяна Миссуми