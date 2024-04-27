Володин рассказал россиянам о законах, которые вступят в силу в мае

В мае в России вступит в силу ряд законов, и один из них касается личных банковских счетов граждан. Подробнее о новых законодательных нормах рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, с 1 мая заработают сразу пять законов. Во-первых, станет более прозрачной процедура целевого обучения: все заявки будут публичными, а поступающие смогут найти информацию о мерах поддержки и работодателях, с которыми возможно заключить трудовой договор. Также вырастет лимит переводов между личными счетами россиян без комиссии. Как отметил Володин, норма призвана защитить права вкладчиков.

"Важно, чтобы у людей была возможность переводить свои собственные средства между разными кредитными организациями без финансовых потерь", — сказал он.

Кроме того, в РФ вырастет финансовое обеспечение ответственности туроператоров в сфере выездного туризма. Оно составит не менее 25 миллионов рублей при 10 миллионах ранее. Это гарантирует обеспечение обязательств перед клиентами.

Также из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) смогут изымать информацию о режимных объектах. Это будет способствовать защите государственной тайны. Также вырастут ставки акцизов на вино, плодовую алкогольную продукцию, винные, виносодержащие напитки и игристое вино. Она составит 108 рублей за литр.

Уже 3 мая расширится список лиц, которые не смогут привлекать коллекторов к возврату долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Если ранее это разрешалось, в том числе, управляющим компаниям, то вскоре — лишь наймодателям социального жилья.

По словам Володина, 7 мая российским судам, доставляющим грузы на дрейфующие полярные станции, разрешат по несколько раз пересекать границу страны, не проходя при этом пограничного, таможенного и иного контроля. Это поможет изучению и освоению арктических регионов.

А с 15 мая заработает норма, согласно которой всех близких родственников россиян, пропавших без вести, включат в перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Спикер отметил, что это поможет поиску. Информация будет храниться до их нахождения.

Также 26 мая упростят приватизацию речных портов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена таких объектов будет равна одному рублю, договор потребует от собственника привести объект в порядок в течение пяти лет.

А уже 27 мая упростят порядок передачи государственного имущества резидентам территорий опережающего развития (ТОР). Движимое и недвижимое имущество будет в собственности у управляющих компаний, а сами резиденты смогут использовать его для своих проектов.