В Госдуму внесли законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу и оружие

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) применять физическую силу, спецсредства и оружие. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в закон "Об органах принудительного исполнения РФ". На данный момент он позволяет делать это лишь при службе в суде, однако в случае принятия поправок такое право появится у всех приставов. Их обяжут проходить спецподготовку и периодическую проверку способностей.

Среди спецсредств, которые разрешат приставам, — резиновые дубинки, наручники, перцовые баллончики и электрошокеры. Прежде чем применить силу, они должны будут предупредить об этом, а в случае получения телесных повреждений — оказать помощь.

Так, воспользоваться, например, электрошокером позволят для отражения нападения на судей, участников процесса, свидетелей, граждан и должностных лиц ФССП при сопротивлении, нападении или задержании преступника, посягнувшего на жизнь, здоровье и собственность, а также в случае принудительного доставления лица в суд, органы внутренних дел или иностранца, который должен быть депортирован, в спецучреждение.

В то же время запрещается применять спецсредства против граждан, совершивших ненасильственные преступления, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних и беременных женщин, "положение" которых видно со стороны. Исключения — случаи, когда они оказывают сопротивление или нападают на приставов. Кроме того, теми же резиновыми дубинками запретят бить по, например, паховой области или ключицам.

Что касается огнестрельного оружия, то его можно будет применять для защиты судей, участников процесса, свидетелей, граждан, лиц, застигнутых при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, нападении на сотрудников ФССП, если посягательство опасно для жизни или здоровья, для пресечения побега из-под стражи, помощи в этом, попыток завладения оружием, а также отражения нападения на суд и здания органов принудительного исполнения.

Оружие также будет запрещено применять против женщин, инвалидов и несовершеннолетних, но только если они не оказывают вооружённого сопротивления или не совершают групповое нападение с оружием, предметами, похожими на него, или иными средствами, которые могут нанести вред здоровью или жизни.