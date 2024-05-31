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Регион
31 мая, 05:15

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения

Росавиация: Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена

Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена. Воздушные гавани Татарстана пока не принимают и не отправляют самолёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска — введены временные ограничения", — сказано в заявлении.

Так, работа аэропорта Казани ограничена с 05:57 мск, а Нижнекамска — с 06:24 мск. По данным телеграм-канала SHOT, система воздушной тревоги прямо сейчас слышна в Казани. Предварительно, из-за беспилотника ВСУ над территорией республики. Официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО пресекли ночные попытки Киева атаковать территорию РФ с помощью ракет и беспилотников. Так, над Краснодарским краем уничтожено и перехвачено пять противокорабельных ракет "Нептун" и 29 дронов. По одному БПЛА самолётного типа уничтожено над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями.

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Три цистерны загорелись после атаки на нефтебазу в Краснодарском крае
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ТАСС / Егор Алеев

Иван Косицын
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