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Регион
31 мая, 07:15
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Минобороны подтвердило информацию Life.ru о сбитом дроне над Татарстаном

Минобороны РФ сообщило о сбитии беспилотника ВСУ над Татарстаном

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотник в небе над Татарстаном. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку на регион утром 31 мая. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 31 мая аэропорт Казани временно ограничивал работу, в городе была объявлена воздушная тревога. Также закрывалась воздушная гавань соседнего города Нижнекамска. Сообщалось о сбитом украинском беспилотнике. Пострадавших не было. Позднее Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Средства ПВО отразили атаку ВСУ пятью ракетами и 32 дронами по территории России
Средства ПВО отразили атаку ВСУ пятью ракетами и 32 дронами по территории России
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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Дарья Нарыкова
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