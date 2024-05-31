Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска
Введённые ранее ограничения на работу аэропортов Казани и соседнего Нижнекамска сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
За время ограничения работы аэропорта Казани два самолёта ушли на запасной аэродром в Самару.
Ранее сообщалось, что утром 31 мая аэропорт Казани временно ограничивал работу, в городе звучала воздушная тревога. Также закрывалась воздушная гавань соседнего Нижнекамска. Позднее в небе над Татарстаном сбили украинский беспилотник.
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