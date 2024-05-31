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Регион
31 мая, 05:59

В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации

На некоторых предприятиях Казани включили сирену, говорящую о необходимости эвакуироваться. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

"По звукам сирены в отдельных районах Казани сообщаем следующее. Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал "Внимание всем", который означает необходимость эвакуации", — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что все сотрудники предприятий проинструктированы о дальнейших действиях. А аэропорт столицы Татарстана временно приостановил приём и отправку рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний. Направляющиеся в воздушную гавань самолёты перенаправили на запасной аэродром — в Самару.

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Напомним, утром 31 мая аэропорт Казани уже ограничивал работу, в городе звучала воздушная тревога. Также закрывалась воздушная гавань соседнего Нижнекамска. Позднее в небе над Татарстаном сбили украинский беспилотник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lilkin

Матвей Константинов
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