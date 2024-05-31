В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации

На некоторых предприятиях Казани включили сирену, говорящую о необходимости эвакуироваться. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

"По звукам сирены в отдельных районах Казани сообщаем следующее. Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал "Внимание всем", который означает необходимость эвакуации", — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что все сотрудники предприятий проинструктированы о дальнейших действиях. А аэропорт столицы Татарстана временно приостановил приём и отправку рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний. Направляющиеся в воздушную гавань самолёты перенаправили на запасной аэродром — в Самару.