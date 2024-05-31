ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч военных, а также танки Abrams и Leopard

ВСУ в мае текущего года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и несколько тысяч единиц вооружения, в том числе четыре танка "Абрамс" и семь — "Леопард". Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу в Алма-Ате.

"В мае противник потерял более 35 тысяч военнослужащих и двух тысяч семисот единиц различного вооружения. Среди них — 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре "Абрамса", семь "Леопардов", 12 "Брэдли", — сказал Белоусов.

Кроме того, сбито 11 самолётов и четыре вертолёта, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также ВС РФ в этом месяце перехватили более тысячи беспилотников, свыше 250 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, 50 ракет ATACMS, свыше 80 управляемых авиабомб Hammer, восемь крылатых ракет SCALP. По словам Белоусова, Россия продолжает специальную военную операцию и все её цели будут непременно достигнуты. Как указал министр обороны, Москва действует решительно и соразмерно угрозам своей безопасности.

Также Белоусов рассказал, что на основе опыта СВО идёт оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки. Таким образом, как подчеркнул министр, все попытки нанести РФ стратегическое поражение бесперспективны.

Глава МО РФ дополнил, что ВСУ утратили наступательный потенциал и инициативу на поле боя, но киевский режим продолжает убеждать мировое сообщество в готовности бороться до конца.