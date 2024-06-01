Воздушные цели сбиты средствами ПВО на подлёте к Белгороду

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, на подлёте к городу были сбиты воздушные цели.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в посёлке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения. Пожарными расчётами очаг возгорания был оперативно ликвидирован", — написал Гладков в телеграм-канале.

Повреждения также получили три частных домовладения, где были посечены окна, заборы и фасады. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.