Воздушные цели сбиты средствами ПВО на подлёте к Белгороду
Гладков: На подлёте к Белгороду сбиты воздушные цели, пострадавших нет
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, на подлёте к городу были сбиты воздушные цели.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в посёлке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения. Пожарными расчётами очаг возгорания был оперативно ликвидирован", — написал Гладков в телеграм-канале.
Повреждения также получили три частных домовладения, где были посечены окна, заборы и фасады. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось об обстреле со стороны ВСУ села Новая Таволжанка. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получила линия электропередачи.
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