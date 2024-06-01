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31 мая, 23:10

Воздушные цели сбиты средствами ПВО на подлёте к Белгороду

Гладков: На подлёте к Белгороду сбиты воздушные цели, пострадавших нет

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, на подлёте к городу были сбиты воздушные цели.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в посёлке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения. Пожарными расчётами очаг возгорания был оперативно ликвидирован", — написал Гладков в телеграм-канале.

Повреждения также получили три частных домовладения, где были посечены окна, заборы и фасады. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе
Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе

Ранее сообщалось об обстреле со стороны ВСУ села Новая Таволжанка. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получила линия электропередачи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Semenov

Оксана Попова
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